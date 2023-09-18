В ходе интервью с телеканалом Fox News, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выразил убеждение в том, что Китай в настоящее время представляет главную угрозу для Соединенных Штатов. Вместо того, чтобы ориентироваться на прошлые времена СССР, политик подчеркнул, что главное внимание следует уделить коммунистическому Китаю, который занимает первое место в списке приоритетов обороны страны.

Рамасвами также вспомнил ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнул, что, несмотря на вызовы в этом регионе, Пекин остается первоочередным приоритетом для национальной безопасности Соединенных Штатов. Он призвал к сохранению партнерства с Израилем, чтобы обеспечить стабильность на Ближнем Востоке.

Кроме того, в своей внешнеполитической программе Рамасвами обещает предотвратить возможность развязывания третьей мировой войны, если он победит на выборах. Он также выделяет ключевые моменты своей предвыборной кампании: добиться экономической независимости от Китая и Тайваня, а также продвигать интересы США в сотрудничестве с союзниками, разделяющими их видение будущего.