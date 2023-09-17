Евросоюз забеспокоился из-за решения Ирана об отзыве МАГАТЭ

Евросоюз выразил глубокую обеспокоенность решением Ирана о лишении аккредитации инспекторов МАГАТЭ и призвал иранские власти пересмотреть это решение, согласно информации от агентства РИА Новости.

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Это важное решение со стороны Ирана влечет за собой потенциальные последствия для способности МАГАТЭ осуществлять контроль в рамках Совместного всемирного плана действий (СВПД), что ставит под сомнение дальнейший процесс.

16 сентября МАГАТЭ объявило о лишении аккредитации нескольких инспекторов, ответственных за наблюдение за ядерными объектами Ирана в соответствии с Соглашением о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Официальный представитель МИД Ирана, Насер Канаани, подчеркнул, что страна имеет законное право отказывать в аккредитации инспекторов МАГАТЭ в соответствии с положениями статьи 9 Соглашения о гарантиях ДНЯО.

Кроме того, 15 сентября официальный представитель МИД России, Мария Захарова, выразила негодование по поводу стремления Великобритании, Германии и Франции нарушить требования СВПД и резолюции Совета Безопасности ООН. Она подчеркнула, что, если этот путь будет продолжаться, это может негативно отразиться на перспективах восстановления "ядерной сделки".

В 2015 году Китай, Россия, Великобритания, Соединенные Штаты, Германия, Франция и Иран заключили историческое ядерное соглашение, включавшее в себя снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в 2018 году, при Дональде Трампе на посту президента США, Соединенные Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана, что вызвало нарастающее напряжение в международных отношениях.