В США назвали ошибку Зеленского, отказавшегося опираться на нейтралитет Украины.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил в YouTube-эфире Judge Napolitano собственное мнение, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, отказавшись от переговоров с Россией весной 2022 года.

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Для профессора Сакса стала шоком видеозапись, где украинский лидер выразил недовольство по поводу задержки поставок вооружений со стороны Запада для Украины, в то время как Россия была активно подготовлена к обороне. По мнению Сакса, это решение привело к "катастрофическому провалу", который может привести к разрушению Украины.

Профессор утверждает, что весной прошлого года стороны могли бы завершить конфликт, основываясь на нейтралитете Украины. Однако под воздействием Запада и обещаний со стороны Соединенных Штатов поставить вооружение, Зеленский отказался от переговоров. Сакс обвиняет украинского лидера в неспособности защитить свою страну, которая теперь находится на грани разрушения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в готовности Киева начать переговоры с Москвой в случае предложения соглашения и обещал, что США поддержат Украину и примут участие в переговорах.