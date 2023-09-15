Посла России вызовут в США после высылки двух американских дипломатов из Москвы

Департамент государственной безопасности Соединенных Штатов Америки принял решение о вызове посланника Российской Федерации, господина Анатолия Антонова, в Вашингтон после ряда недружественных действий, включая высылку двух американских дипломатов из Москвы. Эту информацию представил Мэтт Миллер, официальный представитель ведомства, на брифинге, как передает РИА Новости.

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Миллер отметил, что не может разглашать конкретные ответные меры, но подчеркнул, что вызов посланника Антонова будет обязательно выполнен. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты уведомят российское правительство о своих дальнейших шагах.

Ранее, глава американской дипломатической миссии в Москве, Линн Трейси, была приглашена в российское Министерство иностранных дел, где ей была вручена официальная нота, выражающая недовольство по поводу действий первого секретаря посольства США, господина Джеффри Силлина, и второго секретаря, господина Дэвида Бернштайна. Обоих дипломатов объявили персонами non grata и предоставили им срок в семь дней на покидание территории России. Министерство иностранных дел России подчеркнуло неприемлемость "противоправной активности и вмешательства во внутренние дела России", совершенные этими дипломатами.