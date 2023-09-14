Дуда высказался о размещении ядерного оружия в Польше

Президент Польши, Анджей Дуда, в ходе своего выступления на экономическом форуме в Крынице-Здруй, ясно подчеркнул, что Польша не обладает ядерным оружием в данный момент и нет никаких признаков, свидетельствующих о ее стремлении к его приобретению. Он также выразил озабоченность по поводу наличия ядерного вооружения у соседей, подчеркивая, что это представляет для страны потенциальную угрозу, и Польша ощущает необходимость в коллективной обороне, поддерживаемой НАТО.

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В более ранних заявлениях премьер-министр Польши, Матуеш Моравецкий, выразил интерес к тому, чтобы убедить союзников НАТО разместить ядерное оружие на польской территории посредством программы Nuclear Sharing. Он также подчеркнул важность обеспечения высокого уровня безопасности, особенно учитывая действия России по размещению ядерного оружия в Белоруссии.

В июне этого года, президент России, Владимир Путин, объявил о доставке первых ядерных зарядов в Белоруссию, описывая это как меру сдерживания для тех, кто может угрожать стратегической безопасности России. В ответ на эти действия, глава Белоруссии, Александр Лукашенко, объяснил размещение тактического ядерного оружия на своей территории как меру для обеспечения национальной обороны.