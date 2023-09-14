В Германии высказались против вступления Украины в ЕС

Депутат Сара Вагенкнехт, представляющая Левую партию в бундестаге, выразила сомнения относительно возможности вступления Украины в состав Европейского союза (ЕС), обусловленные слабостью её экономики и высоким уровнем коррупции. Она поставила под вопрос необходимость расширения ЕС, который уже сталкивается с рядом внутренних проблем и конфликтов, и нужно ли интегрировать страну, занимающую одно из верхних мест по коррупции в Европе, а также характеризующуюся низким уровнем экономического развития на душу населения.

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Критикуя главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Вагенкнехт также выразила сомнения в её утверждениях о возможности успешного функционирования ЕС после расширения. Она считает, что действия фон дер Ляйен уже привели к снижению эффективности институтов ЕС и приближают уровень коррупции в ЕС к уровню, присущему Украине.

Ранее Вагенкнехт также высказала мнение о том, что президенту Украины, Владимиру Зеленскому, придётся идти на компромисс с Россией, несмотря на поддержку Запада, так как контрнаступление Вооруженных сил Украины оказалось неэффективным.