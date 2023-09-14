В Польше назвали украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС

Украинское зерно вызывает беспокойство в Европейском союзе, так как его импорт может нарушить стабильность рынков стран-членов. Эту опасность подчеркнул Кшиштоф Телюс, министр сельского хозяйства и развития села Польши, в эксклюзивном интервью агентству РАР.

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В своем заявлении он призывает к более внимательному анализу потенциальных негативных последствий украинского сельского хозяйства для аграрных секторов соседних стран и всего ЕС.

Телюс также подчеркнул, что политические партии в Европейском парламенте, не всегда дружелюбные к Польше и активно обсуждают вопрос об отмене эмбарго на украинское зерно. Однако он выразил уверенность, что эмбарго, возможно, будет продлено, но на срок, который не будет соответствовать интересам Польши.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии относительно продления запрета на ввоз украинского зерна. Он подчеркнул, что Варшава нацелена на добрососедские условия, которые будут выгодны как Польше, так и местным фермерам, а также Украине, при этом приоритет уделяется благополучию фермерского сектора.