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Польский министр Телюс: украинское зерно является угрозой для ЕС
В Польше назвали украинское сельское хозяйство угрозой для ЕС

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Украинское зерно вызывает беспокойство в Европейском союзе, так как его импорт может нарушить стабильность рынков стран-членов. Эту опасность подчеркнул Кшиштоф Телюс, министр сельского хозяйства и развития села Польши, в эксклюзивном интервью агентству РАР.

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В своем заявлении он призывает к более внимательному анализу потенциальных негативных последствий украинского сельского хозяйства для аграрных секторов соседних стран и всего ЕС.

Телюс также подчеркнул, что политические партии в Европейском парламенте, не всегда дружелюбные к Польше и активно обсуждают вопрос об отмене эмбарго на украинское зерно. Однако он выразил уверенность, что эмбарго, возможно, будет продлено, но на срок, который не будет соответствовать интересам Польши.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии относительно продления запрета на ввоз украинского зерна. Он подчеркнул, что Варшава нацелена на добрососедские условия, которые будут выгодны как Польше, так и местным фермерам, а также Украине, при этом приоритет уделяется благополучию фермерского сектора.

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хохол мигрант ты
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Truth Seeker
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Конечно же, что видео фейк, ведь весь мир знает, что российские танки и экипажи непобедимы, по крайней мере в танковом биатлоне
Украинский Leopard 2 повредил и обратил в бегство 2 танка РФ Т-72 – видео может быть постановкой
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