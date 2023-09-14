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Глава МО Швеции: украинским летчикам провели тренинг по управлению JAS Gripen
Швеция провела тренинг для ВСУ по управлению истребителями

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Швеция провела программу обучения по управлению истребителями JAS Gripen для пилотов Вооруженных Сил Украины, согласно информации, представленной газетой Aftonbladet, которая процитировала главу Министерства обороны Швеции, Поля Йонсона.

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Министр обороны отметил успешное завершение этой подготовки, ссылаясь на положительный отчет, представленный Силами обороны. Основной акцент программы обучения включал в себя полеты под руководством инструкторов, индивидуальные полеты на симуляторе и подробный инструктаж для наземного персонала.

Ранее шведское правительство выразило интерес к передаче Украине истребителей Gripen и оценивает потенциальное воздействие такой передачи на обороноспособность Швеции как скандинавской страны.

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