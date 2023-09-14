Швеция провела тренинг для ВСУ по управлению истребителями

Швеция провела программу обучения по управлению истребителями JAS Gripen для пилотов Вооруженных Сил Украины, согласно информации, представленной газетой Aftonbladet, которая процитировала главу Министерства обороны Швеции, Поля Йонсона.

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Министр обороны отметил успешное завершение этой подготовки, ссылаясь на положительный отчет, представленный Силами обороны. Основной акцент программы обучения включал в себя полеты под руководством инструкторов, индивидуальные полеты на симуляторе и подробный инструктаж для наземного персонала.

Ранее шведское правительство выразило интерес к передаче Украине истребителей Gripen и оценивает потенциальное воздействие такой передачи на обороноспособность Швеции как скандинавской страны.