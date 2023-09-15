В США указали на серьезное истощение сил ВСУ

При усилении российских вооруженных сил Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались лишенными ресурсов и резервов для проведения контрнаступления. Экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США, Скотт Риттер, выразил мнение, что перспективы сохранения фронтальной целостности для ВСУ на данный момент выглядят весьма неопределенно. Он подчеркнул, что ВСУ израсходовали все свои ресурсы, включая силы, танки и боевые машины пехоты. Риттер также отметил, что последние три бригады, ранее находившиеся в стратегическом резерве украинского генерального штаба, были привлечены к боевым действиям и подверглись уничтожению со стороны российских военных.

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Согласно бывшему офицеру, после полного исчерпания наступательных ресурсов ВСУ, российская армия окружит и ликвидирует истощенные силы украинской армии.

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Ларри Джонсон, также выразил свое удивление тактикой, выбранной ВСУ, поскольку они не предприняли атак на российскую линию обороны в период ее строительства.