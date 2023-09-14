Стало известно о скором обсуждении предложений для России по зерновой сделке

На предстоящей неделе в рамках переговоров между генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД России Сергеем Лавровым акцент будет сделан на обсуждении новых предложений, адресованных Российской Федерации в контексте зерновой сделки. Эти информационные данные предоставлены РИА Новости и основаны на сообщениях от участников технической делегации, участвующей в данной теме.

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Собеседник, участвующий в работе делегации, подчеркивает, что Турция и ООН сотрудничали в создании ряда инновационных предложений, ориентированных на рассмотрение российской стороной. Главным образом, эти предложения охватывают вопросы, связанные с страхованием судов и условиями оплаты российского экспорта.

Кроме того, источник отмечает, что диалог Анкары с её западными партнерами в рамках данного вопроса временами имеет высокую степень сложности.

Ранее, пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, в нескольких словах описал текущее состояние зерновой сделки как "парализованное".