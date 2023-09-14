В Европе назвали угрозой рекордные продажи оружия Украине

В 2022 году депутат Европарламента Мик Уоллес огласил, что крупные поставщики оружия установили исторический рекорд, совершая массовые продажи вооружений Украине. Эту информацию он разместил на своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

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Уоллес выразил серьезную тревогу в связи с продолжающимся конфликтом, который унес много жизней украинских мужчин, и подчеркнул, что Евросоюз ограничен в финансировании оборонных нужд. Он также отметил резкий рост прибыли продавцов оружия и выразил сомнения, существует ли какой-либо предел этому росту.

Ранее нидерландский правозащитник Якоб де Йонге выразил беспокойство относительно решения США поставить Украине снаряды с обедненным ураном, считая это потенциальной угрозой для окружающей среды.

Информация о том, что Соединенные Штаты планируют передать Украине снаряды с обедненным ураном до поставки танков Abrams уже этой осенью, стала общедоступной 7 сентября. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх пояснила, что целью Соединенных Штатов является обеспечение Киева как снарядами, так и танками в одно и то же время.