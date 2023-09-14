В США заявили об угрозе со стороны украинских беженцев

Кари Лейк, бывший кандидат в губернаторы штата Аризона и влиятельная фигура в американской политике, выразила свои беспокойства по поводу потенциальных рисков, связанных с украинскими беженцами, находящимися в странах Запада. Она подчеркнула, что существует возможность, что украинцы, перебравшиеся за границу, могут мобилизоваться и стать опасными ячейкам, особенно если прекратится финансовая поддержка американского руководства в контексте прокси-конфликта с Россией. Кари Лейк отметила, что такой сценарий представляет собой потенциальную угрозу и вызывает вопросы о возможных интерпретациях ситуации. Ее заявление было опубликовано в социальной сети X (бывшей Twitter).

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Ранее президент Украины, Владимир Зеленский, также выразил беспокойство и предупредил о возможных бунтах среди украинских беженцев в европейских странах, если будет сокращена военная поддержка Киева. Он подчеркнул, что неизвестно, как могут среагировать миллионы украинцев, находящихся в европейских государствах, на возможное оставление их страны без поддержки.