В ЕС назвали опасной и циничной передачу Украине снарядов с обедненным ураном

Передача снарядов, содержащих обедненный уран, со стороны западных союзников Вооруженным силам Украины (ВСУ), вызывает серьезные опасения и моральные вопросы. Эту точку зрения выразил голландский правозащитник и создатель организации The Hague Peace Projects, Якоб де Йонге, как сообщает РИА Новости.

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Де Йонге подчеркнул, что использование снарядов с обедненным ураном в прошлом, например, в Ираке, приводило к трагическим последствиям, включая ужасные врожденные дефекты у новорожденных. Он выразил свою озабоченность по поводу передачи таких боеприпасов, рассматривая это как опасную и морально неприемлемую практику.

Правозащитник подчеркнул также, что применение снарядов с обедненным ураном является неэтичным и бесчеловечным методом ведения военного конфликта, который наносит серьезный вред окружающей среде. С его точки зрения, решение о поставке такого оружия чаще всего мотивировано экономическими интересами, а не необходимостью создания вооружения для реальных конфликтов.

Следует отметить, что в июне президент России Владимир Путин объявил, что Россия обладает бронебойными снарядами с обедненным ураном и сохраняет право использовать их в ответных мерах. Эти снаряды могут быть задействованы в российских танках в ответ на потенциальные угрозы.