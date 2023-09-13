ВВС США получили новый самолет радиоэлектронной борьбы

По информации, предоставленной порталом Defense News, Вооруженные Силы США успешно введут в эксплуатацию свой первый специализированный самолет для радиоэлектронной борьбы, EC-37B Compass Call. Этот впечатляющий летательный аппарат был разработан совместно компаниями BAE Systems и L3Harris Technologies и теперь внедрен в действие.

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В ближайшей перспективе ВВС США намерены приступить к совместным научным и эксплуатационным испытаниям EC-37B, который является первым из десяти таких самолетов, запланированных к приобретению. Следует отметить, что EC-37B призван заменить устаревшие EC-130, постепенно выведенные из оперативной эксплуатации. Компания BAE Systems отвечает за разработку систем радиоэлектронной борьбы для этого самолета, в то время как эксперты L3Harris интегрируют специализированное оборудование в двигательный бизнес-джет Gulfstream G550. Этот бизнес-джет способен развивать максимальную скорость в 926 километров в час и подниматься на высоту более 15 тысяч метров.

Основным предназначением EC-37B является подавление систем связи, навигации и радаров противника, включая блокирование коммуникации между комплексами вооружения и командными пунктами. Кроме того, стоит отметить, что ВВС США заключили контракт с компанией Boeing на строительство первого самолета для дальней радиолокационной разведки и управления E-7A Wedgetail на общую сумму 1,2 миллиарда долларов, планируя получить 26 таких летательных аппаратов.