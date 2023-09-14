Мария Захарова, представляя официальный голос Министерства иностранных дел России, выразила озабоченность из-за действий Соединенных Штатов, направленных на отвод исторических союзников России, включая Вьетнам, от укрепления сотрудничества с Москвой. Она выразила это беспокойство в ходе информационного брифинга, проведенного ведомством.

Захарова подчеркнула, что Россия не одобряет такие методы, при которых одна из сторон активно уговаривает суверенное государство прекратить взаимодействие с другим национальным партнером, не прилагая усилий для развития собственных потенциалов в двусторонних отношениях. Дипломат также выразила мнение, что такие шаги можно рассматривать как проявление гегемонии, нечестной конкуренции и неприемлемого вмешательства во внутренние дела других государств.

Кроме того, Захарова добавила, что попытки Соединённых Штатов подорвать отношения России со множеством других стран оказались неуспешными и подчеркнула, что каждое государство имеет право самостоятельно определять свои национальные интересы. По ее мнению, действия Вашингтона в данном контексте обречены на неудачу.

Предварительно стало известно, что Соединенные Штаты предпринимают усилия по убеждению экономических и военных партнеров России искать альтернативные возможности сотрудничества, отводя их от Москвы. Помощник американского президента по национальной безопасности, Джонатан Файнер, выделил такие страны, как Вьетнам, в этой стратегии. Администрация Белого дома предоставляет им альтернативные пути сотрудничества и призывает разрывать экономические и безопасностные связи с Россией.