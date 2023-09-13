Глава Еврокомиссии предложила продлить механизм предоставления убежища украинцам

Урсула фон дер Ляйен, руководитель Еврокомиссии, предложила важную инициативу: продлить срок действия особого механизма, обеспечивающего убежище украинским беженцам, находящимся в пределах Европейского союза (ЕС). Это заявление было распространено через агентство Reuters.

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В своем выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге, в рамках ежегодной речи о "Состоянии Евросоюза", фон дер Ляйен подчеркнула, что уже более четырех миллионов украинцев нашли убежище в странах ЕС с начала конфликта. Она выразила гордость тем, что ЕС продолжает оставаться убежищем для этих людей. В связи с этим руководитель Еврокомиссии предложила продлить срок временной защиты для украинских беженцев.

Ранее лидер партии "Патриоты" во Франции, Флориан Филиппо, выразил критику в адрес Урсулы фон дер Ляйен за решение запретить россиянам въезд в ЕС на личных автомобилях. Филиппо считает, что такие действия могут усугубить напряженность, поддерживать конфликт и служить интересам американской неоконсервативной повестки. Он также охарактеризовал эту политику как антироссийскую и даже обвинил Европейский союз в проявлении расизма.