В ЕС призвали скорее принять Украину и Молдавию в объединение

Глава Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен, призывает к срочному включению Украины и Молдавии в состав Европейского союза (ЕС). Эта инициатива стала одной из ключевых тем в обществе после ее публикации агентством Bloomberg.

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По надежным источникам известно, что председатель ЕК выразила свою позицию перед дипломатами ЕС, утверждая, что в свете изменяющейся геополитической обстановки необходимо активно расширять границы ЕС и включать в него Украину и Молдавию. Ее взгляд заключается в том, что для предотвращения возможного воздействия со стороны стран, не разделяющих основные ценности ЕС, необходимо предоставить членство этим двум странам.

Она также призывает Украину, Молдавию и пять балканских стран, которые выразили желание вступить в ЕС, провести неотложные реформы в соответствии с требованиями Европейского союза. Ожидается, что уже в октябре текущего года Европейская комиссия примет решение о возможности начать официальные переговоры с Украиной и Молдавией относительно их вступления в число членов ЕС.

Также стоит отметить, что ранее в Евросоюзе проводилась оценка уровня коррупции в Украине, и методы борьбы с коррупцией, применяемые украинскими властями, вызывают определенные опасения среди европейских чиновников.