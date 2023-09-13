В Австрии предупредили о риске прихода к власти связанной с Россией партии

После предстоящих выборов, которые запланированы на октябрь 2024 года в Австрии, может быть, что Австрийская партия свободы (АПС), представляющая ультраправое направление и поддерживающая тесные связи с Россией, придет к власти. Этот потенциальный сценарий был подчеркнут экс-главой австрийской разведки, Питером Гридлингом, в интервью Financial Times (FT). Он выразил серьезную озабоченность возможными последствиями, если АПС попадет в правительство, отмечая, что даже текущий конфликт на Украине не остановил ее в поисках тесных связей с Россией.

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Гридлинг также подчеркнул важность осторожности и внимательности в отношении того, какие министерства и позиции могут занять члены АПС, если они действительно придут к власти. Он призвал общество внимательно следить за их намерениями и деятельностью, независимо от конкретных обстоятельств.

Бывший глава разведки отметил, что во время его работы были определенные тревожные моменты в связи с близкими отношениями АПС с Россией, и проводились активные исследования, направленные на выяснение, каким образом Россия может оказывать финансовую поддержку этой партии и предоставлять ей возможности для сотрудничества.

Среди выдающихся представителей АПС можно выделить бывшего министра иностранных дел Австрии, Карин Кнайсль, которая ранее объявила о своем переезде в арендованное жилье в Санкт-Петербурге. В настоящее время она активно участвует в работе Центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues при Санкт-Петербургском государственном университете.