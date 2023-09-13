Путин встретился с Ким Чен Ыном

На Амурском космодроме в Амурской области состоялась встреча двух выдающихся политических лидеров - президента России, Владимира Путина, и председателя Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Ким Чен Ына, согласно информации от агентства ТАСС.

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Важно отметить, что российский лидер прибыл на место встречи из Приморского края, где он принимал участие во Всероссийском экономическом форуме. С другой стороны, политический лидер КНДР достиг места встречи, прибыв на специально подготовленном поезде.

Ранее стало известно, что Президент Путин также принял решение отправить высокопоставленных чиновников для встречи с Ким Чен Ыном. Эту миссию выполнили губернатор Приморского края, Олег Кожемяко, и глава Министерства природных ресурсов России, Александр Козлов.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября на бронированном поезде, сопровождаемый министром иностранных дел страны и заместителем главы военного комитета.