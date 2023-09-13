В Германии испугались ответа России на конфискацию автомобилей россиян в ФРГ

Немецкие депутаты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) выразили обеспокоенность возможными ответными мерами со стороны России, вызванными систематической конфискацией автомобилей российских граждан при их въезде в Евросоюз (ЕС). Этот запрос от депутатов бундестага, включая Ойгена Шмидта, Кая Готтшалька, Йорна Кеннига и Геррита Хюи, был направлен к правительству Германии.

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Запрос немецких депутатов связан с ситуацией, начавшейся с июля 2023 года, когда автомобили с российскими государственными номерами начали конфисковываться, даже до официальной интерпретации санкционной политики Еврокомиссии, разрешающей такие меры.

Депутаты из АдГ выразили опасение, что широкая интерпретация санкционных мер Германией может вызвать ответные действия со стороны России, что может оказать большее воздействие на немецких граждан, чем на граждан других стран ЕС. Они также подчеркнули, что конфискация автомобилей российских граждан может противоречить принципу заботы правительства о благополучии всех немцев.

Депутаты бундестага задали 14 вопросов представителям кабмина ФРГ, чтобы прояснить правовые основания такой политики. Согласно новым комментариям ЕС, россиянам запрещается въезжать в Европу на своих автомобилях с российскими номерами, а также ввозить смартфоны, косметику, драгоценности и другие товары для личного пользования. Эти товары могут быть расценены как запрещенный импорт и могут подлежать конфискации.