Маск об отказе США платить за Starlink: есть те, кто не желает мне хорошего.

Илон Маск, известный американский бизнесмен, выразил свое недовольство отказом со стороны США выплачивать компенсацию за использование системы спутниковой связи Starlink в Украине. Это сообщение было опубликовано агентством РИА Новости.

реклама

Глава компании SpaceX отметил, что, несмотря на то, что другим поставщикам помощи Украине из Соединенных Штатов выплачиваются средства, его компания стала исключением из этой практики. И объяснил эту ситуацию наличием в администрации президента США Джо Байдена лиц, не поддерживающих его инициативы.

Ранее канал CNN, ссылаясь на фрагменты биографии Маска, проинформировал, что глава компании SpaceX ограничивал работу системы спутникового интернета Starlink на Украине в 2022 году.

Предприниматель отреагировал на обвинения в государственной измене, связанные с этим решением, заявив, что Конгресс США не объявлял войну России, и те, кто обвиняют его в предательстве, неправильно интерпретируют события.