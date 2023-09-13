Москва стремится активно поддерживать страны Африки в их усилиях по трансформации континента в независимый центр мирового развития.

Москва стремится активно поддерживать страны Африки в их усилиях по трансформации континента в независимый и влиятельный центр мирового развития. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, на что ссылается агентство РИА Новости.

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Антонов подчеркнул, что были заключены пять стратегических документов, более 160 соглашений, меморандумов и планов действия. Основная цель России заключается в предоставлении практической поддержки Африке в ее стремлении стать самостоятельным и важным центром мирового развития. Дипломат подчеркнул, что Россия не навязывает свои модели политической организации или экономического развития и оставляет свободу выбора африканским странам.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что африканские народы относятся к России с дружелюбием и позитивно.