На Западе стали чаще задумываться об отказе от помощи Украине

По информации, представленной изданием Foreign Affairs, наблюдается увеличение числа западных политиков, которые все чаще обсуждают возможность сокращения долгосрочной поддержки Украины. Внутри Соединенных Штатов среди политических кругов возникли живые дискуссии о том, какое количество финансовых ресурсов стоит выделять на поддержку зарубежных союзников, включая Украину. Параллельно в Европе, где пандемия COVID-19 и высокая инфляция стали серьезным экономическим испытанием, также рассматриваются вопросы о возможных ограничениях в помощи Украине.

реклама

Согласно Foreign Affairs, наблюдается увеличение числа сторонников сокращения или полного прекращения финансовой и военной поддержки Киеву как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Кроме того, аналитики подчеркивают провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), что поднимает вопросы не только о масштабах помощи, но и об ее эффективности. В случае прекращения поддержки Украина может столкнуться с трудностями в приобретении новой военной техники и собирании разведывательной информации, что, возможно, приведет к значительным потерям в бойцах и ресурсах.

Кроме того, бывший американский разведчик Скотт Риттер подчеркнул храбрость и четкое определение целей российских военных, указывая на их стратегическую уверенность. Тем не менее, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус выразил надежду на то, что российские войска, в конечном итоге, покинут зоны боевых действий, хотя на данный момент нет достаточной информации для подтверждения этого предположения.