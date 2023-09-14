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По информации, представленной изданием Foreign Affairs, наблюдается увеличение числа западных политиков, которые все чаще обсуждают возможность сокращения долгосрочной поддержки Украины. Внутри Соединенных Штатов среди политических кругов возникли живые дискуссии о том, какое количество финансовых ресурсов стоит выделять на поддержку зарубежных союзников, включая Украину. Параллельно в Европе, где пандемия COVID-19 и высокая инфляция стали серьезным экономическим испытанием, также рассматриваются вопросы о возможных ограничениях в помощи Украине.
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Согласно Foreign Affairs, наблюдается увеличение числа сторонников сокращения или полного прекращения финансовой и военной поддержки Киеву как в Соединенных Штатах, так и в Европе. Кроме того, аналитики подчеркивают провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), что поднимает вопросы не только о масштабах помощи, но и об ее эффективности. В случае прекращения поддержки Украина может столкнуться с трудностями в приобретении новой военной техники и собирании разведывательной информации, что, возможно, приведет к значительным потерям в бойцах и ресурсах.
Кроме того, бывший американский разведчик Скотт Риттер подчеркнул храбрость и четкое определение целей российских военных, указывая на их стратегическую уверенность. Тем не менее, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус выразил надежду на то, что российские войска, в конечном итоге, покинут зоны боевых действий, хотя на данный момент нет достаточной информации для подтверждения этого предположения.