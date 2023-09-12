Урсулу фон дер Ляйен обвинили в расизме из-за запретов ЕС для россиян

Глава французской политической партии "Патриоты", Флориан Филиппо, высказал обеспокоенность по поводу ограничений, введенных председателем Европейской комиссии (ЕК), Урсулой фон дер Ляйен, в отношении российских граждан, которым запрещено въезжать в страны Евросоюза на своих личных автомобилях. Это заявление он сделал через социальную сеть X (предыдущее название - Twitter).

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"Возможно, это и есть так называемые 'европейские ценности'?" - подчеркнул Филиппо, выражая свое мнение, что действия Европейского союза направлены на усугубление напряженности, поддержание конфликтов и выполнение американской неоконсервативной повестки. Политик также окрестил такую антироссийскую политику проявлением расизма.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, также выразила свое негодование, называя действия Европейской комиссии, связанные с запретом на ввоз автомобилей, мобильных телефонов, чемоданов, шампуней и прочих личных предметов гражданами России в ЕС актом расизма. Она подчеркнула, что такие меры не связаны с политикой санкций и не направлены на создание каких-либо дополнительных преимуществ для экономики Евросоюза.

При этом представитель Европейской комиссии заверил, что не все предметы из списка запретов будут конфискованы при въезде граждан РФ в ЕС. "Если вы пересекаете границу с личными вещами и одеждой, включенными в этот список запрещенных товаров, это не означает нарушения санкций", - уточнил он.