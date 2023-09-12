В США предрекли шаг Зеленского навстречу переговорам с Россией

Президент Украины, Владимир Зеленский, готов вступить в переговоры с Россией, ибо ему практически не остаётся альтернатив. Такую позицию в отношении украинского кризиса предсказал экс-агент ЦРУ, Эндрю Бустаманте, в ходе интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера.

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По словам американского эксперта, Зеленский осознал, что западные страны начинают терять терпение в отношении прогресса Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

"Мы воспринимаемся как недостаточно надёжное государство, и фактически, таковым являемся. Нам необходимо серьёзно обдумать, как достичь соглашения с российской стороной о разумной мирной договорённости, или, как минимум, о прекращении огня," - пояснил возможные размышления украинского лидера Бустаманте. По его мнению, альтернатив не остаётся, поскольку в стране исчерпываются ресурсы для поддержания конфликта.

Ранее госсекретарь США, Энтони Блинкен, объявил, что Украина будет готова возобновить переговорный процесс, если Россия продемонстрирует активность в этом вопросе. Кремль напомнил Киеву о позиции Москвы в переговорах, но добавил, что Украине следует учитывать новые реалии, возникшие с марта 2022 года.