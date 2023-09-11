В США раскрыли сеть поставок оружия на Украину

Поставщик оружия из США, Марк Моралес, достиг соглашений на поставку вооружений в Киев на общую сумму более 200 миллионов долларов, утвердив себя как одного из крупнейших частных поставщиков оружия в Украину. Газета The New York Times разоблачила информацию о схеме поставок и связях Моралеса с украинскими чиновниками, склонными к коррупции.

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Известно, что Моралес успешно выстроил бизнес на поставках вооружений в Киев. Его компания Global Ordnance заключила контракт с Пентагоном на производство боеприпасов на сумму более миллиарда долларов. Кроме того, он заключил независимое соглашение напрямую с украинской стороной, поставив оружие на 200 миллионов долларов.

Свои успехи в объемах поставок Моралесу удалось достичь благодаря своим связям с украинским руководством. Один из ключевых советников оружейного магната - сержант Владимир Кофман, американец украинского происхождения, служивший в Национальной гвардии Украины и ныне являющийся главным сержантом украинской территориальной обороны. Кроме того, Моралес привлек на службу советника бывшего министра обороны Украины, Дениса Ванаша.

Согласно авторам статьи, такие связи предоставляют Моралесу несправедливое конкурентное преимущество перед другими производителями вооружений.

Ранее в Соединенных Штатах предсказывались трудности с выделением помощи Украине. The Washington Post отмечает, что из-за позиции республиканцев в Конгрессе США становится все сложнее выделять средства из бюджета для оказания поддержки Киеву.