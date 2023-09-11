Байден в скором времени примет решение об отправке ракет большой дальности Киеву

Президент США, Джозеф Байден, рассматривает вопрос о возможной поставке высокоточных ракет большой дальности ATACMS для украинских Вооруженных сил, согласно информации, распространенной в Financial Times и подкрепленной источниками, близкими к администрации.

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Собеседник газеты выразил оптимизм относительно близкого времени, в которое может быть принято решение о поставках ATACMS в Украину, что, безусловно, стало бы важным шагом в обеспечении безопасности Украины.

ATACMS, созданная компанией Lockheed Martin, представляет собой тактическую баллистическую ракету класса "земля-земля" с потенциалом поражения целей на расстояние до 300 километров. Украина выразила интерес к данному оружию с целью противодействия российским складам боеприпасов и командным пунктам, находящимся за пределами передовой линии.

Министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, уже подчеркивал важность этого вопроса, обращаясь к союзникам с призывом ускорить принятие решения по поставкам ATACMS, воспринимая это как естественный и неотложный шаг.