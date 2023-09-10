Президент России, Владимир Путин, и лидер Мали, Ассими Гоита, провели исключительные дипломатические встречи, согласно официальному заявлению, опубликованному в официальном Telegram-канале Кремля.

Был организован тщательный обмен мнениями, нацеленный на разработку практичных стратегий для дальнейшего углубления сотрудничества между Россией и Мали в разнообразных областях, включая сектор экономики, гуманитарные инициативы и совместные усилия в борьбе с терроризмом.

Крайне важным моментом в ходе данных дипломатических переговоров стало выражение российским лидером искренних соболезнований в связи с жуткой атакой, совершенной террористами 7 сентября на северо-востоке Мали. Оба выдающихся лидера также договорились о продолжении интенсивного диалога на разных уровнях, акцентируя важность этой инициативы в официальном заявлении.

Ранее в Мали стали свидетелями нескольких терактов, которые принесли страдания как военным, так и мирным жителям. Министерство иностранных дел России, через своего официального представителя, Марию Захарову, однозначно осудило действия террористов в стране и выразило тревожность, что это может привести к ухудшению обстановки в Сахаро-Сахельском регионе.