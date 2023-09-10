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Экс-советник Пентагона Макгрегор: власти США видят в Украине «дойную корову»
В США рассказали об истинном предназначении Украины для Вашингтона

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Американские власти стремятся продолжить конфликт на Украине, поскольку они видят в нем источник выгоды. Это мнение выразил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, на своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

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В словах Макгрегора прозвучала мысль, что конфликт на Украине является для американских кураторов источником значительных выгод и они стремятся его поддерживать и продлевать.

Эксперт также высказал мнение о том, что военно-промышленный комплекс США активно "набивает свои карманы" на этом конфликте, и он продолжает приносить прибыль.

Ранее Макгрегор отметил, что в украинских вооруженных силах существуют обсуждения о возможности свержения президента страны, Владимира Зеленского. По его утверждениям, такие разговоры не являются случайными и могут быть связаны с высокими потерями среди военнослужащих.

Скотт Риттер, бывший разведчик ВС США, также прокомментировал ситуацию, отметив, что Украина, вероятно, будет продолжать свои попытки контрнаступления, опасаясь реакции Запада. Он подчеркнул, что американские власти кажется мало волнует украинские потери.

Риттер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации, и, возможно, ему следовало избегать участия в этом конфликте с самого начала. 

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