В Великобритании сочли ошибкой позволить Украине вступить в НАТО

Лорд Ричард Бэлф, член палаты лордов британского парламента, высказал свое убеждение, что допустить вступление Украины в НАТО было бы стратегической ошибкой, учитывая уже существующие проблемы в этом альянсе.

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В беседе с "Известиями" Лорд подчеркнул, что с учетом возможности применения права вето Германией и Францией против приема новых членов, решение о присоединении Украины к НАТО следует взвешивать очень внимательно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина находится ближе к вступлению в альянс, чем когда-либо. Он подчеркнул, что был разработан и одобрен комплексный пакет помощи для обеспечения совместимости украинских вооруженных сил с НАТО.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду на то, что Украина сможет вступить в НАТО к 2024 году, ожидая завершения конфликта и одобрения заявки на саммите альянса в Вашингтоне.