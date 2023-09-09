В ООН прокомментировали сообщения о готовности пойти на все условия России

Организация Объединенных Наций (ООН) не выдвигает требований о снятии санкций с России в обмен на возобновление зерновых поставок. Заместитель представителя Генерального секретаря ООН, Фархан Хак, прояснил позицию мировой организации относительно возможного возобновления черноморской инициативы. Эта информация была предоставлена ТАСС.

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Хак подчеркнул, что важно отметить, что речь не идет о полном снятии санкций. Важным моментом является то, что российские продовольственные товары и удобрения не включены в список объектов санкционных мер.

Отвечая на публикацию в издании Bild, Хак уточнил, что статья неправильно интерпретирует ситуацию, утверждая, что ООН ищет способы обойти санкции. По его словам, более года назад Генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерриш, начал усилия по обеспечению доступа украинских и российских продовольственных товаров и удобрений на мировые рынки.

Ранее издание Bild сообщило о содержании письма Гутерриша, направленного главе Министерства иностранных дел России, Сергею Лаврову. В этом письме говорилось, что ООН готова рассмотреть различные условия, предложенные Россией, для возобновления зерновых поставок, включая вопрос о возвращении российских банков к международной платежной системе SWIFT и обеспечение страховки российских судов от возможных украинских атак в Черном море.