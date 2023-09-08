Генсек ООН захотел обсудить зерновую сделку на саммите G20 и Генассамблее

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Антониу Гутерриш, выразил желание провести обсуждение вопроса о зерновой сделке на предстоящем саммите G20 и в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Этот намеренный шаг руководства всемирной организации был оглашен заместителем представителя генерального секретаря ООН, Фарханом Хаком, как следует из информации, представленной агентством ТАСС.

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"Очевидно, что как на саммите G20, так и на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые ожидаются позднее в этом месяце, генеральный секретарь собирается предпринять усилия по продвижению инициативы по Черному морю, а также по обеспечению устойчивости в экспорте продовольствия и удобрений из России," - отметил Фархан Хак.

Предварительно было раскрыто содержание письма, отправленного Антониу Гутерришем руководству Министерства иностранных дел Российской Федерации. В письме подчеркивается готовность ООН рассмотреть варианты, предложенные Россией, включая возвращение российских банков к международной платежной системе SWIFT и страхование российских судов от возможных инцидентов в Черном море, в целях восстановления зерновой сделки.