Прокуратура США в сентябре предъявит сыну Байдена обвинения в хранении оружия

Прокуратура США выразила желание предъявить обвинения Хантеру Байдену, сыну действующего президента Джо Байдена, в незаконном хранении оружия в конце сентября текущего года. Эти сведения стали известными благодаря газете Politico, которая ссылается на официальные судебные документы.

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Из судебных актов стало известно, что Хантеру Байдену предъявят уголовные обвинения в штате Делавэр по статье, связанной с его приобретением огнестрельного оружия в октябре 2018 года.

В процессе расследования данного случая прокурор по имени Лео Уайз выразил свое мнение о сроках, которыми федеральное правительство обязано руководствоваться в этом деле. По его информации, крайний срок, установленный правительством для предъявления сыну президента обвинения, - 29 сентября.

Следует отметить, что ранее Хантер Байден признал свою вину в уклонении от уплаты налогов и согласился сотрудничать с правоохранительными органами в вопросе незаконного хранения огнестрельного оружия. Однако позднее он изменил свое решение и отказался подписывать соглашение с судом. Вместе с тем следствие по другим возможным нарушениям, совершенным Хантером, продолжает активно вестись.