В США заявили о становящейся сильнее Москве на фоне Вашингтона

Ветеран американской армии, Ноктис Дрейвен, выразил свою точку зрения относительно усиления России через поддержку Украины в сфере вооружений. Эту информацию он опубликовал в своем аккаунте на платформе социальных медиа - Twitter.

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Согласно Дрейвену, "развязав прокси-войну на Украине, Запад добился того, что российские войска стали самыми обученными, опытными и эффективными на Земле."

Кроме того, ветеран военной службы отметил, что санкции со стороны Запада оказали положительное воздействие на российскую экономику, придав ей большую степень устойчивости перед внешними влияниями. В завершении своего сообщения, он пошутил, замечая, что такое поведение со стороны западных стран соответствует интересам Москвы, и, возможно, их лидерам следует рассмотреть возможность присвоения им звания "Герои России."

Экс-разведчик США, Скотт Риттер, ранее предупредил Украину о возможности России занять города Одесса и Харьков. Он подчеркнул, что руководство России имеет четкие цели и задачи в контексте Украины.