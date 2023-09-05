Власти Индии захотели сменить название страны

Власти Индии пришли к решению о возможной смене официального наименования страны на "Бхарат," что происходит из древнего названия этих земель, на которых находится современное государство. Эту новость доложило известное издание The Economic Times (ET).

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Под предводительством Нарендры Моди правительство скорее всего представит резолюцию об изменении наименования Индии на "Бхарат" в рамках специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября.

Политики обратили внимание, что наименование "Индия" было наложено на республику во времена британской колониальной империи, и поэтому оно "должно быть исключено из Конституции."

Лидер Конгресса, Джайрам Рамеш, подтвердил, что официальные приглашения на ужин G20, отправленные от имени президента Индии, уже содержат новое наименование - "президент Бхарата," вместо привычного "президент Индии."

Этот шаг Индии следует за похожей инициативой, проведенной в декабре 2021 года в Турции, когда Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о новом экспортном бренде страны, чтобы увеличить узнаваемость продукции на мировом рынке - Türkiye.