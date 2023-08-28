Президент Путин провел телефонные переговоры с премьером Индии Моди
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонные переговоры, нацеленные на углубление двусторонних связей. В ходе беседы, которая состоялась 28 августа, обсуждались меры по развитию сотрудничества между странами в области энергетики, а также совместные усилия по расширению международной транспортной и логистической инфраструктуры. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества в космической сфере.
В ходе диалога также были подняты вопросы, связанные с недавним саммитом БРИКС. Президент Путин и премьер-министр Моди выразили важность расширения данной платформы с включением стран, таких как Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Согласно договоренностям, эти государства станут полноправными участниками БРИКС с 1 января 2024 года и будут участвовать в предстоящем саммите.
Также стоит отметить, что ранее премьер-министр Моди заявил о готовности Индии поддержать все инициативы, направленные на достижение мира в Украине. Он подчеркнул, что текущая ситуация оказывает большое воздействие на развивающиеся страны.
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