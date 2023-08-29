Глава Европейского совета подчеркнул, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году

На предстоящем саммите Европейского союза (ЕС) планируется обсудить вопрос о возможном вступлении Украины и Молдавии в состав ЕС, как сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Всю информацию и обсуждения XVIII Международного стратегического форума можно найти на официальном сайте организации.

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Шарль Мишель выразил мнение, что на следующем саммите, запланированном на октябрь, будут рассмотрены вопросы расширения ЕС, включая потенциальное вступление Украины, Молдавии, Боснии и Герцеговины, а также Грузии.

Глава Европейского совета подчеркнул, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев прикладывает максимум усилий для ускорения переговоров о членстве страны в Евросоюзе.

Оценивая степень выполнения требований для начала переговоров о вступлении, 22 июня Европейская комиссия заявила, что Украина выполнена лишь два из семи требований, предъявленных к ней.