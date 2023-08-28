В ФРГ сообщили о продолжении расследования взрывов на «Северных потоках»

Расследование инцидентов, связанных с взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в ФРГ, продолжается. О текущем состоянии расследования сообщил представитель немецкого правительства, Вольфганг Бюхнер. Он отметил, что вопросы о возможных участниках и причинах инцидентов требуют детального изучения, а на данный момент он не желает участвовать в спекуляциях.

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В ответ на вопросы журналистов, связанные с возможной причастностью украинских лиц к инцидентам, Бюхнер подчеркнул, что он не считает целесообразным участвовать в домыслах. Ранее стало известно, что информация о возможной причастности украинских лиц к инцидентам поступила от источников, знакомых с ходом расследования, но данную информацию необходимо подтвердить.

Он также отметил, что расследование в данном случае осуществляется федеральным прокурором в Карлсруэ и федеральной прокуратурой. С начала октября эти органы поручили расследование федеральному управлению уголовной полиции и федеральной полиции. Если у вас есть вопросы или информация, связанная с расследованием, вы можете обратиться непосредственно в эти ведомства, подчеркнул Вольфганг Бюхнер.

Также Вольфганг Бюхнер напомнил о том, что Германия будет поддерживать Украину в той мере, которая потребуется. Он подчеркнул важность сотрудничества и солидарности в решении подобных вопросов.

Слова официального представителя МИД России, Марии Захаровой, о том, что Германия, Дания и Швеция не информировали Москву о деталях расследования, подтверждаются. По словам Захаровой, Россия официально обратилась к указанным странам с просьбой о сотрудничестве и создании совместной следственной группы, однако все три государства отказались от данной инициативы.







