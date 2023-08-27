Шольц посетовал на рост экономики в ФРГ

Германский канцлер Олаф Шольц выразил обеспокоенность из-за текущего снижения темпов экономического роста в стране. В своих заявлениях, о которых сообщает информационное агентство Bloomberg, он подчеркнул, что данный показатель не удовлетворяет ожидания, и Германия сталкивается с серьезными вызовами, связанными с ослаблением глобальной экономики, в частности из-за своей значительной зависимости от экспорта. Шольц также отметил, что не хватает финансовых ресурсов не только для долгосрочной поддержки цен на электроэнергию, но и для обеспечения нужных юридических механизмов.

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«Сомневаюсь, что Европейский союз разделяет наше мнение о необходимости увеличения долговой нагрузки», — подчеркнул он. Он также отметил, что за последние годы Германия вынуждена была взять на себя значительные расходы — сотни миллиардов евро — чтобы противостоять последствиям пандемии и разрешить кризисную ситуацию, вызванную событиями на Украине и сопутствующим ростом цен на энергоносители.

Ранее уже возникли тревожные сигналы о состоянии двух крупнейших экономик Евросоюза — Германии и Франции. Предварительные показатели индексов деловой активности (PMI) за август указывают на более низкие значения, чем прогнозировали аналитики.







