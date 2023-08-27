В США заявили об уничтожении Украины снарядами с ураном

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший высказал тревожные опасения относительно последствий, которые могут возникнуть в случае поставок снарядов с обедненным ураном от американских властей в Украину. В своем заявлении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети X (бывший Twitter), он подчеркнул, что такие действия могут привести к катастрофическим последствиям для Украины.

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По словам Кеннеди-младшего, он согласен с заявлением Марии Захаровой, официального представителя российского Министерства иностранных дел, которая предупреждает о возможной "непригодности для жизни" Украины из-за радиационного заражения почвы в результате таких поставок. Он выразил глубокое беспокойство относительно подобного развития событий и назвал такую политику "безрассудной и бесчеловечной".

Кеннеди-младший также обратил внимание на возможную угрозу для соседней Польши, где ранее наблюдался рост радиационного фона. Он призвал к прекращению подобных поставок и заявил, что в случае своей победы на выборах, он предпримет шаги для прекращения этой опасной практики.