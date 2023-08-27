Премьер Канады заявил о готовности НАТО к длительному конфликту на Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страны Запада подготовлены к долгосрочному конфликту на Украине и готовы предоставлять поддержку Киеву в необходимом объеме. Информацию об этом опубликовал агентство Bloomberg.

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Трюдо отметил, что в ходе дискуссий в рамках G7 и НАТО было выражено понимание, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может затянуться на длительное время. Тем не менее, продолжение оказания помощи Украине остается на вершине приоритетов для стран Запада.

Премьер-министр подчеркнул: «Наши диалоги в G7 и НАТО показывают, что мы готовы к продолжительной борьбе, сколько бы это ни потребовалось, потому что мы настроены предотвратить выигрыш России».

Важно отметить, что 10 августа Вооруженные силы Украины получили новые бронированные машины Senator, переданные Канадой. Ранее, в июле, Джастин Трюдо объявил, что Канада успешно обучила почти 40 тысяч украинских военных.