Путин сообщил о первом докладе по расследованию катастрофы с самолетом Пригожина

Президент России Владимир Путин подтвердил, что расследование катастрофы самолета с бизнесменом Евгением Пригожиным на борту будет проведено до конца. Это заявление он сделал в ходе встречи с временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, как передает ТАСС.

реклама

"С утра мне докладывал руководитель Следственного комитета, что они уже приступили к предварительному расследованию этой трагедии. Расследование будет проведено полностью и завершено", - подчеркнул глава государства.

Специальная комиссия Росавиации начала расследование обстоятельств и причин авиационного инцидента 23 августа. Стоит отметить, что полет бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялся в соответствии с разрешением на использование воздушного пространства, выданным по всем правилам.

На данный момент рассматривается несколько версий причин катастрофы самолета Embraer. Следственный комитет России рассматривает возможность ошибки в пилотировании, технических неисправностей и воздействия внешних факторов. Одной из версий также является наличие бомбы на борту. В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.