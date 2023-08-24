Путин раскрыл обстоятельства возвращения Пригожина в Россию в день гибели

Российский предприниматель Евгений Пригожин вернулся из поездки в Африку 23 августа, в тот самый день, когда разбился его личный бизнес-джет. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, и его слова цитирует информационное агентство ТАСС.

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Президент уточнил: "Вроде, он только вчера вернулся из Африки. Известно, что он проводил некоторое время там и встречался с определенными официальными лицами." Путин также отметил, что Евгений Пригожин являлся опытным бизнесменом. Он успешно работал за рубежом, включая Африку, где занимался добычей нефти, газа и драгоценных металлов.

Следует отметить, что 23 августа произошла авиакатастрофа личного бизнес-джета Пригожина. На борту находились сам Пригожин и ключевая фигура компании "Вагнер" Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, авария могла быть связана с наличием взрывного устройства в отсеке шасси самолета.