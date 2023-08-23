США выступили против ударов по России после атаки дронов на Москву

Официальные источники из Государственного департамента США подтверждают, что Соединенные Штаты выступают против возможных военных действий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России. Представитель Госдепартамента подчеркивает, что США явно не поддерживают и не одобряют насильственные акты, совершаемые в границах Российской Федерации.

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Московский мэр Сергей Собянин, в свою очередь, поделился информацией о успешной работе систем противовоздушной обороны (ПВО), которые пресекли угрозу со стороны беспилотных аппаратов над столицей и ее окрестностями.



