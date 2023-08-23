США отказались считать БРИКС геополитическим соперником

Позиция администрации США, озвученная помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, заключается в том, что БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) не рассматривается как потенциальный геополитический конкурент Соединенных Штатов. В его словах прозвучало, что БРИКС, в настоящее время, представляет собой многообразную группу стран, и его развитие не представляется угрозой для США.

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Согласно Салливану, «БРИКС не рассматривается нами как структура, способная превратиться в геополитического противника США или другого аналогичного образования. На текущий момент это довольно разнообразный альянс стран».

По вопросу о возможной угрозе БРИКС в экономическом и геополитическом плане, он отметил, что в настоящее время нет оснований для беспокойства со стороны американской администрации.

Отметим, что с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге состоится саммит БРИКС с актуальной темой «БРИКС и Африка: стратегическое партнерство для ускоренного устойчивого развития и включения». Ожидается участие более 30 стран, помимо представителей основных стран-участников. Важно отметить, что Россия будет представлена на мероприятии министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который уже прибыл в ЮАР.