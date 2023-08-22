Саммит предоставит платформу для встреч глав государств БРИКС с руководителями более 50 стран и руководителями региональных организаций

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил свою участие в предстоящем саммите БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Мероприятие запланировано на период с 22 по 24 августа и участие Путина будет проведено в формате видеоконференции. Данную информацию распространила официальная пресс-служба президента.

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По данным, предоставленным на сайте пресс-службы, перед началом саммита президент выступит с видеообращением к участникам Делового форума БРИКС.

Главные вопросы, которые будут рассмотрены на форуме, касаются возможного расширения партнерства между странами БРИКС, глобальных и региональных вопросов, а также дальнейших перспектив сотрудничества. В рамках мероприятия президент представит приоритеты России, связанные с председательством в БРИКС в 2024 году.

Саммит предоставит платформу для встреч глав государств БРИКС с руководителями более 50 стран и руководителями региональных организаций. Заключительные соглашения будут сформулированы в Йоханнесбургской декларации.

Важно отметить, что в связи с изданием ордера на арест Президента Владимира Путина Международным уголовным судом по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию, решено о его онлайн-участии в саммите. Делегацию России представит глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.