Корпоративная прибыль не должна быть важнее информации

Премьер-министр Канады, Джастин Трюдо, выразил критику в отношении Марка Цукерберга, владельца компании Meta, к которой относятся Facebook и Instagram (социальные сети, запрещенные в России и признанные экстремистскими). Это связано с распространением информации о пожарах. Согласно сообщению Associated Press, Трюдо подчеркнул, что действия Facebook и Instagram подрывают доступ к актуальным новостям.

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Премьер-министр заявил: "Сложно себе представить, чтобы компания такого масштаба, как Facebook, ставила свою корпоративную выгоду выше важности предоставления канадцам надежной информации". Он также отметил, что данная политика негативно сказывается на возможности канадцев получать актуальную информацию о настоящих пожарах в стране. Около 30 тысяч человек в провинции Британская Колумбия были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров.

Реакция премьер-министра связана с решением Facebook блокировать ссылки на канадские новостные источники. В Канаде был принят законопроект, требующий компенсации издателям за использование их новостных материалов в сети. Также планирует действовать компания Alphabet, владеющая Google.

Президент Украины, Владимир Зеленский, также предложил помощь в борьбе с пожарами Канаде. Он подчеркнул, что Украина готова оказать необходимую поддержку, если Канада обратится за международной помощью.