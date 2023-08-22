Байдена встретили на Гавайях протестами и оскорблениями

Президента США Джо Байдена, находящегося в Гавайях для оценки последствий лесных пожаров, встретили протестующие с агрессивными плакатами и надписями. Согласно сообщению Newsweek, в ходе его визита в город Лахайну на острове Мауи, который почти полностью был уничтожен огнем, местные жители выразили недовольство ситуацией. На плакатах и транспарантах были видны оскорбительные послания, а также поддержка бывшего президента Дональда Трампа. Некоторые жители острова высказались через надписи «Действия важнее слов» и «Время поздно». Напомнили также, что президенту стоило бы раньше посетить пострадавший огнем остров.

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Ранее Лорен Боберт, член Палаты представителей от Республиканской партии, критиковала Джо Байдена за пребывание на пляже в Делавэре, особенно в контексте сильных пожаров на Гавайях, а не потребности помощи Украине. Она акцентировала внимание на факте, что несмотря на бедствие, президент инициировал запрос на выделение 24 миллиардов долларов для Киева через Конгресс.