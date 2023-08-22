Украина захотела застраховать перевозящие зерно суда

Правительство Украины нацелилось на установление диалога с ведущей страховой компанией Marsh с целью разработки инновационной программы страхования украинских гражданских судов, осуществляющих перевозку зерна через Черное море. По информации, предоставленной агентством Bloomberg, в настоящий момент идут активные переговоры.

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Согласно словам Маркуса Бейкера, руководителя подразделения морских перевозок, грузов и логистики Marsh, новая программа может быть запущена уже в начале сентября. Однако детали еще находятся в процессе проработки.

Внутренний источник в украинском правительстве, не указывая дополнительные детали, отметил, что разработка комплексной программы может потребовать нескольких недель.

Предварительно известно, что государство выделило 20 миллиардов гривен (почти 547 миллионов долларов) на страхование судов, которые будут перевозить грузы через временные коридоры в Черном море.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, подчеркнул, что несмотря на решение России выйти из зерновой сделки, Киев намерен продолжить отправку судов с зерном через Черное море, что подчеркивает стремление сохранить стабильность в данной сфере.