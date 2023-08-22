Решиться ли КНДР на этот шаг неизвестно

Президент Южной Кореи, Юн Сок Ель, подчеркнул во время начала совместных военных манёвров с Соединёнными Штатами, что Северная Корея готова активировать все свои имеющиеся вооружения, включая ядерное оружие, в случае военной конфронтации. Он делает акцент на том, что такое действие будет направлено на достижение конкретных стратегических целей во время военных действий.

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"Северная Корея стремится полностью мобилизовать свой арсенал и готова применить ядерное оружие, если это потребуется для достижения военных целей в конфликте," - подчёркивает президент.

Планы учений Ulchi на текущий год включают учебные сценарии по реакции на вероятную ядерную атаку со стороны Северной Кореи, что подчёркивает их фокус на обеспечении национальной безопасности в условиях усиливающейся напряжённости.

Юн Сок Ель также акцентирует, что по его убеждению, достижение долгосрочного мира возможно лишь через применение "подавляющей силы". Он делает акцент на решимости Северной Кореи немедленно реагировать на любые действия, которые могут быть истолкованы как провокационные.

Ранее появились сообщения о возможных провокационных действиях Северной Кореи, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты, в период встречи лидера Юн Сок Еля с президентом США Джо Байденом.

По данным из Reuters, официальные источники из Северной Кореи также заявили о формировании "азиатского аналога НАТО" и выразили критику в отношении усиления военного сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией.